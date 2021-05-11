В США объяснили, почему тест на коронавирус может быть положительным после выздоровления

Вашингтон, 11 мая. Переболевшие коронавирусом люди часто сталкиваются с тем, что у них продолжают выявлять РНК вируса спустя недели или даже месяцы после выздоровления.

Хотя коронавирусной инфекцией можно заразиться повторно, однако к таким пациентам это не относится. Дело в том, что из их образцов крови не выделяют живой вирус.

По словам ученых из Института биомедицинских исследований Уайтхеда и Национального института рака, подобное можно объяснить достаточно просто. Так, генетические последовательности вируса SARS-CoV-2 способны включаться в геном клетки-хозяина с помощью обратной транскрипции. После такой интеграции участки генома «считываются» в РНК и выявляются с помощью ПЦР-теста.

Ранее стоматологи выявили связь между воспалением десен и повышенным риском летального исхода от коронавируса. Оказалось, что пациенты с пародонтитом в 3,5 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии.