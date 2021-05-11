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Глава Башкирии вручил орден Дружбы народов шашистке Тансыккужиной

Политика
Глава Башкирии вручил орден Дружбы народов шашистке Тансыккужиной
Pr Scr youtube.com  /  Warcaby

Уфа, 11 мая. Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина награждена орденом Дружбы народов Башкирии.

Награждение состоялось в региональном правительстве 11 мая. Орден семикратной чемпионке мира вручил глава Башкирии Радий Хабиров. В своем выступлении шашистка сказала, что матч с польской спортсменкой Натальей Садовской был принципиальным и захватывающим. Она поблагодарила всех за поддержку.

Также почетной грамотой наградили председателя РО ООО «Федерация шашек России» по Башкирии, заслуженного тренера России Юрия Чертога.

Тансыккужина 3 мая защитила титул чемпионки мира по шашкам, выиграв матч с Садовской. Всего турнир состоял из девяти раундов, в ходе четвертой игры организаторы убрали табличку с именем Тансыккужиной и флаг России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства WADA. Из-за этого спортсменка отвлеклась и допустила ошибку, проиграв четвертый раунд. В пятом раунде Садовская в знак солидарности тоже убрала со стола флаг Польши.

башкирия шашки Тансыккужина
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