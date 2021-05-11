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Анастасия Волочкова разочаровалась в таинственном возлюбленном

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова разочаровалась в таинственном возлюбленном
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Мале, 11 мая. Таинственный возлюбленный разочаровал известную балерину Анастасию Волочкову. На это артистка намекнула в новой публикации в Instagram, рассуждая о себе и мужчинах.

Несколько недель Волочкова отдыхает на жарких пляжах Мальдив. Долгое время светская львица делилась фотографиями, на которых она позирует в компании нового возлюбленного, которого представила своим поклонникам как Олега. Однако сейчас стало известно, что у пары могло произойти недопонимание. Судя по новой публикации, отношения пары не выйдут на новый уровень, возможно, они движутся к расставанию.

«Я поплакала от разочарования... В мужчинах я всегда ценю такие качества, как благородство и мужество. Я и сама совершаю ошибки в жизни. Я человек, и мне свойственно ошибаться, как и всем», — туманно написала артистка.

Она отметила, что одним из главных ее недостатков всегда была чрезмерная открытость и доверчивость. Волочкова призналась, что всегда хочет видеть в мужчине лучшее, поэтому зачастую наделяет его теми качествами, которые ему не характерны.

«Зачастую я спешу видеть в мужчине те качества, которыми он не обладает, к сожалению... Приходится эти качества «рисовать». А когда открываются глаза, и понимаешь, что эти краски и кисти только в твоих руках, хуже не становится. Просто происходит очередная переоценка ценностей», — поделилась своими мыслями Волочкова.

Бывшая балерина Большого театра не в первый раз говорит о расставании со своим таинственным любовником. Дело в том, что поклонники не понимают, сколько мужчин у нее было за последнее время, ведь артистка не раскрывает их внешность. Несколько недель назад она заговорила о некоем неудачнике, с которым ей следует попрощаться. Но вот его личность раскрывать не стала.

любовь instagram волочкова
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