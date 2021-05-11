Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 11:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Происшествия
МВД сообщило о введении режима КТО в Казани
11:17
Шоу-бизнес
Звезда «Ледникового периода» Дмитрий Соловьев рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой
11:17
Армия
Sohu: новейшие российские торпеды станут огромной проблемой для США
11:15
Происшествия
Глава Татарстана сообщил о гибели семерых детей в казанской школе
11:13
Экономика
Фондовые индексы РФ продемонстрировали незначительное снижение в начале торгов
11:12
Политика
Опубликованные в Сети секретные данные обернулись проблемами для военной разведки Польши
11:11
Общество
Власти США одобрили применение вакцины Pfizer для подростков
11:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в казанской гимназии
11:10
Общество
В Минпросвещения назвали количество пострадавших в ходе стрельбы в Казани
11:09
Шоу-бизнес
Савичева в топе с надписью USA пообщалась с фанатами на тему Дня Победы
11:07
Политика
Трех подозреваемых в стрельбе в Казани везут в полицию
11:06
Экономика
Дешевые и надежные: названы лучшие авто за 50 тысяч рублей
11:06
Происшествия
Аппарат детского омбудсмена РФ окажет помощь пострадавшим в школе в Казани
11:04
Политика
Гутерреш выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине
11:04
Происшествия
ФАН публикует видео с ранеными при стрельбе в Казани школьниками
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:02
Происшествия
Пропавший подросток из Обнинска найден мертвым
11:01
Происшествия
Президент Татарстана заходит в здание школы, где произошла стрельба
11:00
Происшествия
Учащихся казанской гимназии эвакуировали в ближайший детский сад
11:00
Экономика
В Сети прокомментировали нежелание американцев выходить на работу после пандемии
Все новости

Стоимость выборов в Госдуму России в 2021 году составит 16,6 млрд рублей

Политика
Стоимость выборов в Госдуму России в 2021 году составит 16,6 млрд рублей
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 11 мая. Организация выборов в Государственную думу России обойдется федеральному бюджету в 16,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минфина.

За пять лет стоимость проведения плебисцита подорожала на 6,25 млрд рублей. В ведомстве не уточнили, вырастут ли затраты, если примут решение о трехдневном голосовании на фоне ситуации с коронавирусом.

Партии отказались назвать полную стоимость организации выборов. Отмечается, что существенную часть средств на кампанию готовы потратить и сами ее участники.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект закона, который позволяет подавать исковые заявления в суды в электронном виде через портал «Госуслуги».

выборы госдума минфин
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 245091 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 178823 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 113321 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 58248 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 48941 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Все новости / Политика / Стоимость выборов в Госдуму России в 2021 году составит 16,6 млрд рублей
Рейтинг@Mail.ru