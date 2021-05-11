Стоимость выборов в Госдуму России в 2021 году составит 16,6 млрд рублей

Москва, 11 мая. Организация выборов в Государственную думу России обойдется федеральному бюджету в 16,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минфина.

За пять лет стоимость проведения плебисцита подорожала на 6,25 млрд рублей. В ведомстве не уточнили, вырастут ли затраты, если примут решение о трехдневном голосовании на фоне ситуации с коронавирусом.

Партии отказались назвать полную стоимость организации выборов. Отмечается, что существенную часть средств на кампанию готовы потратить и сами ее участники.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект закона, который позволяет подавать исковые заявления в суды в электронном виде через портал «Госуслуги».