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Диетологи рассказали, какие продукты помогают в борьбе с лишним жиром

Общество
Диетологи рассказали, какие продукты помогают в борьбе с лишним жиром
pixabay.com

Москва, 11 мая. Специалисты перечислили перечень продуктов, которые входят в состав правильного питания и помогают в борьбе с ожирением.

Человеческое тело способно автоматически накапливать подкожный жир при малоподвижном образе жизни или при чрезмерном увлечении едой. Врачи рекомендуют начинать борьбу с лишними килограммами как можно скорее, а не откладывать процесс похудения. Дело в том, что жир распределяется вокруг внутренних органов и отрицательно влияет на их работу.

Чтобы избежать таких проблем, диетологи разных стран изучали влияние различных продуктов на работу организма. Специалисты установили, что избавиться от висцерального жира можно и без помощи врачей и скальпеля хирурга.

Для этого диетологами был составлен перечень продуктов. В него вошли яйца, орехи и семена. Также включены в список фасоль, рыба, морепродукты, мясо индейки и чечевица. Для похудения необходимо добавить в рацион фрукты и овощи.

Ранее были названы продукты, которые негативно влияют на работу сердца. Диетолог рассказал о пользе сбалансированного питания.

здоровье питание продукты
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