Минфин РФ разъяснил ограничения на работу иностранных аудиторов

Москва, 11 мая. Российское министерство финансов опубликовало письмо, разъясняющее постановление правительства о потенциальных ограничениях на работу аудиторских компаний.

Документ вызвал вопросы в аудиторском сообществе и среди крупнейших клиентов компаний, занимающихся аудитом. Предполагается, что ограничения будут распространяться на аудиторские компании, контролируемые иностранцами.

«В случае, когда аудиторская организация является членом международной сети аудиторских организаций, соответствие этой аудиторской организации критериям, установленным постановлением №622, определяется с учетом такого членства и организационных основ деятельности международной сети», — говорится в письме.

В документе также отмечается, что даже если аудитор не сможет получить информацию от клиента, не раскрываемую в соответствии с актами правительства, то ему необязательно разрывать отношения с клиентом. Для проверки данных, в отношении которых действуют ограничения, может быть привлечена другая организация, на которую они не распространяются. Как считает Минфин, это не будет противоречить международным стандартам аудита, действующим на территории РФ.

Эксперты по кибербезопасности ранее нашли на сайтах 30 российских банков опасную уязвимость. По их словам, это может привести к утечке данных клиентов в руки мошенников.