Замедление экономического роста из-за старения населения прогнозируют в Moody's

Нью-Йорк, 11 мая. Демографические изменения из-за старения людей приведут к замедлению глобального роста экономики в следующем десятилетии. Такой прогноз озвучили в международном агентстве Moody's.

По оценкам аналитиков, старение населения сможет сократить глобальный экономический рост на 0,9% в год в течение 2020-2025 годов, передает РБК.

Самым «старым» регионом в мире станет Европа, а в ряде отдельных стран, включая ФРГ, Японию, Италию, Испанию и Корею, численность населения трудоспособного возраста упадет, отмечают в Moody's. Наряду с этим, США и Великобритания столкнутся с меньшим ростом доли трудоспособных граждан.

Ключевым источником экономического роста окажется вовлечение в рабочую силу женщин и пожилых работников, считают аналитики. Также смягчить негативные последствия старения населения позволит внедрение технологий и инноваций.

Обвал мировой экономики неизбежен, полагает экономист Михаил Хазин. Толчком, по его мнению, сможет послужить гиперинфляция, которая станет следствием денежно-кредитной политики Федерального резерва США.