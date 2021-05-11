В Сети показали кадры уничтожения отряда «террористов» военной полицией под Хабаровском

Хабаровск, 11 мая. Подразделения военной полиции Восточного военного округа (ВВО) провели тактические учения в Хабаровском крае.

Отмечается, что в ходе маневров отряды военной полиции отразили нападение «противника», готовившего покушение на автомобильную колонну сопровождения высокопоставленного должностного лица, передает телеканал «Звезда».

Подчеркивается, что в ходе учений колонна автомобилей двигалась в сопровождении бронированных внедорожников по пересеченной местности. На одном из отрезков пути условные террористы устроили засаду и напали на конвой.

При помощи сосредоточенного огня из стрелкового оружия военные отбили атаку условного противника и перешли в контрнаступление. Бандформирование было ликвидировано в течение пяти минут.

Учения проходили в районе с городской инфраструктурой. Задействованы были порядка 100 военнослужащих и более 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на полигоне Харб-Майдон завершились совместные тактические учения армий России и Таджикистана.