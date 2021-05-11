Названо количество жертв при стрельбе в казанской школе

Казань, 11 мая. В результате ЧП, которое произошло в школе на улице Файзи, по предварительным данным, погибли девять человек. Среди них один взрослый и дети.

Жертвами стрелков стали учитель, а также ученики, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Кроме того, в результате происшествия 16 человек получили травмы. Они уже эвакуированы с места ЧП, пострадавших госпитализируют в три разные казанские больницы.

Страшная трагедия случилась в гимназии №175, куда пришли несколько вооруженных людей и открыли стрельбу. После нее в учреждении прогремел взрыв. Одного из предполагаемых преступников уже задержали, им оказался подросток. Точный возраст стрелка пока не установлен.

На место ЧП направлены бригады скорой помощи. Также рядом с школой находится глава минздрава Республики Татарстан Марат Садыков.