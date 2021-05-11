Более 20 бригад скорой помощи направлены к казанской школе, где произошла стрельба

Казань, 11 мая. Специалисты Республиканского центра медицины катастроф помогают пострадавшим в результате инцидента в одной из школ Казани, где неизвестные во вторник открыли стрельбу.

Всего к учебному учреждению направили 21 бригаду скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится глава минздрава Республики Татарстан Марат Садыков.

В результате ЧП, которое произошло в школе на улице Файзи, по предварительным данным, погибли семь человек. Как сообщалось ранее, среди них один взрослый и дети.