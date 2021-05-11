Экс-бойфренда попавшей в больницу Бузовой заметили в компании эффектной блондинки

Москва, 11 мая. Блогер и рэпер Давид Манукян, встречавшийся с певицей Ольгой Бузовой, которая недавно попала в больницу, был замечен в столичном ресторане в компании неизвестной девушки.

Молодые люди сидели за столиком в одном из престижных ресторанов комплекса «Москва-Сити» и мило беседовали. Попавшая в объектив камеры эффектная блондинка лучезарно улыбалась экс-бойфренду Бузовой и флиртовала с ним. Для встречи со звездой Интернета она надела платье с глубоким декольте.

Снимки оказались в распоряжении «Экспресс газеты». Как передает корреспондент, Манукян явно наслаждался общением со спутницей.

Манукян и Бузова были в отношениях больше года, об их расставании стало известно в январе. Бывшая ведущая скандального телепроекта «Дом-2» обвинила экс-бойфренда в систематических изменах и оскорблениях.

В начале мая Бузову экстренно госпитализировали. Больше суток о звезде ничего не было слышно, и фанаты забили тревогу. Спустя время знаменитость вышла на связь и рассказала о своем состоянии. Как уверяет блогер, она идет на поправку.