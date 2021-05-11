Стоимость жилья в России продолжит расти

Москва, 11 мая. Рост цен на жилую недвижимость в России продолжится, заявила совладелец инвесткомпании Garnet Екатерина Сивова.

По ее словам, одной из причин является подорожание строительных материалов. Как уточнила специалист, прежде всего это бетон и металл. Поэтому стоимость жилья продолжит расти, но не так резко, как в 2020 году.

Как пишет «Российская газета», по итогам этого года первичная недвижимость в Москве подорожает примерно на 10-15%, а «вторичка» прибавит около 10% стоимости. По мнению гендиректора центра недвижимости «Квадрат» Павла Антонина, даже отмена льготной ипотеки не поможет снизить цены на жилье.

Риелтор Алексей Силантьев ранее назвал единственно верный способ выгодно купить квартиру. Эксперт отметил, что сэкономить на приобретении жилья помогут быстрота и готовность к риску.