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Обострение в Газе: Израиль приступил к операции «Страж стен» по подавлению ХАМАС

Весь мир
Обострение в Газе: Израиль приступил к операции «Страж стен» по подавлению ХАМАС
Федеральное агентство новостей  / 

Иерусалим, 11 мая. Взаимные удары между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинской группировкой ХАМАС продолжались на протяжении ночи с 10 на 11 мая и возобновились утром во вторник. Ответственность за эскалацию конфликта стороны продолжают возлагать друг на друга, а обострение в регионе уже привело к запуску новых военных операций с обеих сторон.

Так, ХАМАС объявило о начале операции «Иерусалимский меч», целью которой обозначило захват Иерусалима. В ее рамках из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более чем 200 ракет. Сирены тревоги прозвучали в самом Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Сдероте, Ашкелоне. Известно, что в последнем были ранены семеро мирных жителей.

Также руководство группировки призвало арабские страны, заключившие мирный договор с Израилем, разорвать отношения с еврейским государством.

В ответ на это командование ЦАХАЛ приступило к операции «Страж стен» по подавлению активности ХАМАС. За ночь ВВС Израиля нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, уничтожив, в числе прочих, штаб-квартиру разведки палестинской организации, жилища ее командиров, военные комплексы, предприятия по производству оружия и боеприпасов, а также два подземных тоннеля.

При этом известно, что израильская армия прорабатывает вероятный сценарий наземной операции. Бригадный генерал Хеди Зильберман заявил, что ЦАХАЛ «готовится к очень сложному дню и масштабным нападениям из сектора Газа».

Предполагается, что «Страж стен» продлится несколько суток. На этот период были приведены в полную боевую готовность системы ПРО «Железный купол».

«Мы не ищем прекращения огня, это только начало. Мы хотим нанести серьезный ущерб ХАМАС, и это вопрос нескольких дней», — говорится в официальном сообщении.

Представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль Кидра сообщил, что в результате авианалетов в секторе Газа погибли 25 человек, в том числе не менее девяти детей, и еще 65 гражданских были ранены. В то же время местное информационное агентство WAFA заявляет о 24 погибших и 103 раненых.

Также ночью было проведено экстренное заседание Совбеза ООН, однако значимых заявлений сделано не было. По некоторым сведениям, на этом настояли Соединенные Штаты, которые считают, что в данный момент любые заявления являются контрпродуктивными.

Утро 11 мая ознаменовалось возобновлением атак. Представители ВВС Израиля заявили о нанесении серии авиаударов по объектам ХАМАС в Газе.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что в результате атаки были ликвидированы два полевых командира группировки «Исламский джихад» — Кемаль Карикаа и Самех аль-Мамлюк, тяжелые ранения получил третий полевой командир — Мухаммад Абу аль-Ата.

Местные жители заявляют и о других пострадавших в ходе бомбардировки. Точное количество раненых на данный момент остается неустановленным.

Предпосылки

Ситуация в Иерусалиме и секторе Газа остается напряженной в последние дни в связи с арабскими протестами в восточном иерусалимском районе Шейх Джарра. Возмущение палестинцев было вызвано постановлением израильского суда о выселении нескольких семей из их домов с отчуждением права на собственность. Ожесточенные столкновения с полицией привели к отсрочке исполнения решения на 30 дней.

ХАМАС, в свою очередь, потребовал у Израиля вывести полицейские силы из конфликтных районов и освободить задержанных арабов. Не получив ответа, группировка совершила несколько артиллерийских и ракетных обстрелов из сектора Газа. В результате ответного удара ВВС Израиля погибли не менее девяти человек.

израиль иерусалим хамас
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