Обострение в Газе: Израиль приступил к операции «Страж стен» по подавлению ХАМАС

Иерусалим, 11 мая. Взаимные удары между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинской группировкой ХАМАС продолжались на протяжении ночи с 10 на 11 мая и возобновились утром во вторник. Ответственность за эскалацию конфликта стороны продолжают возлагать друг на друга, а обострение в регионе уже привело к запуску новых военных операций с обеих сторон.

Так, ХАМАС объявило о начале операции «Иерусалимский меч», целью которой обозначило захват Иерусалима. В ее рамках из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более чем 200 ракет. Сирены тревоги прозвучали в самом Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Сдероте, Ашкелоне. Известно, что в последнем были ранены семеро мирных жителей.

Iron Dome interceptions over Ashkelon tonight. More than 200 rockets fired so far towards Israeli civilians by terror groups in Gaza. Iron Dome interception rate>90%. Operation Guardian of the Wall continues. pic.twitter.com/6vDJA6enU3

Также руководство группировки призвало арабские страны, заключившие мирный договор с Израилем, разорвать отношения с еврейским государством.

В ответ на это командование ЦАХАЛ приступило к операции «Страж стен» по подавлению активности ХАМАС. За ночь ВВС Израиля нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, уничтожив, в числе прочих, штаб-квартиру разведки палестинской организации, жилища ее командиров, военные комплексы, предприятия по производству оружия и боеприпасов, а также два подземных тоннеля.

При этом известно, что израильская армия прорабатывает вероятный сценарий наземной операции. Бригадный генерал Хеди Зильберман заявил, что ЦАХАЛ «готовится к очень сложному дню и масштабным нападениям из сектора Газа».

Предполагается, что «Страж стен» продлится несколько суток. На этот период были приведены в полную боевую готовность системы ПРО «Железный купол».

Представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль Кидра сообщил, что в результате авианалетов в секторе Газа погибли 25 человек, в том числе не менее девяти детей, и еще 65 гражданских были ранены. В то же время местное информационное агентство WAFA заявляет о 24 погибших и 103 раненых.

Также ночью было проведено экстренное заседание Совбеза ООН, однако значимых заявлений сделано не было. По некоторым сведениям, на этом настояли Соединенные Штаты, которые считают, что в данный момент любые заявления являются контрпродуктивными.

Утро 11 мая ознаменовалось возобновлением атак. Представители ВВС Израиля заявили о нанесении серии авиаударов по объектам ХАМАС в Газе.

We just struck a squad of Hamas terrorists operating anti-tank missiles in Gaza. The IDF will continue to operate against all terror activity. pic.twitter.com/oitHpuWj8M

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что в результате атаки были ликвидированы два полевых командира группировки «Исламский джихад» — Кемаль Карикаа и Самех аль-Мамлюк, тяжелые ранения получил третий полевой командир — Мухаммад Абу аль-Ата.

Местные жители заявляют и о других пострадавших в ходе бомбардировки. Точное количество раненых на данный момент остается неустановленным.

Ситуация в Иерусалиме и секторе Газа остается напряженной в последние дни в связи с арабскими протестами в восточном иерусалимском районе Шейх Джарра. Возмущение палестинцев было вызвано постановлением израильского суда о выселении нескольких семей из их домов с отчуждением права на собственность. Ожесточенные столкновения с полицией привели к отсрочке исполнения решения на 30 дней.

Four #Palestine refugee families from #Jerusalem’s Sheikh Jarrah neighbourhood will spend this Eid al-Fitr at home after #Israel’s Supreme Court delays hearing. A bittersweet celebration of the holiday amid the still looming threat of forcible eviction. #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/vsgUZYwy8D