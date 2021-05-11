Сотрудники МЧС Хакасии продолжают поиски выпавшего из лодки туриста-экстремала

Абакан, 11 мая. Во время ночного сплава на реке Абакан из надувной лодки выпал один из туристов.

Поиски продолжаются уже несколько дней, но пока не дали результатов. Мужчины вышли на полноводную реку без жилетов, проигнорировав правила техники безопасности, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Спасатели призывают не выходить на водоем, пока вода не очистится от крупногабаритного мусора в виде досок, бревен, веток и прочих предметов.

Трое рыбаков утонули во время шторма в Мурманской области, сообщал ФАН. Трагедия произошла в районе губы Орловка.