ФАН публикует видео заснеженного Сочи в мае

Сочи, 11 мая. Видеокадры снега, который выпал на Кубани 11 мая, появились в Сети. Синоптики предупредили местных жителей о заморозках в регионе.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) разместил видео, на котором видно, как землю накрыл снежный покров. Туристы отмечают, что для середины мая выпавший снег — очень красивое явление.

Причиной аномальной погоды в Краснодарском крае стал антициклон, который принес холодные воздушные массы на юг России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В отдельных районах Кубани в ночь на вторник температура воздуха доходила до −2 градусов Цельсия.

Заморозки в южных регионах Европейской части России продлятся всего один день, 11 мая. Как сообщалось ранее, такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.