Гутерреш рассчитывает на проведение ГА ООН в очном формате

Нью-Йорк, 11 мая. Неделю высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре удастся провести в очном формате, однако пока об этом окончательно говорить нельзя.

По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, нельзя делать окончательных умозаключений, поскольку все зависит от развития ситуации с коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ в преддверии визита в страну.

«Я хотел бы, чтобы она прошла в полностью очном формате», — подчеркнул Гутерреш.

Ранее он заявил, что в ближайшем будущем скорее всего не удастся достигнуть консенсуса по возможному введению миротворцев на восток Украины.