Устроившего стрельбу в казанской школе подростка задержали

Казань, 11 мая. Правоохранительные органы задержали подростка, устроившего стрельбу в гимназии №175, передает источник в экстренных службах.

Двое неизвестных, по данным СМИ, открыли огонь в образовательном учреждении Казани. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал.

В соцсетях опубликовано видео предположительно задержания стрелка.

Региональный главк МВД подтвердил сведения об инциденте в школе, сообщало Федеральное агентство новостей. Расследованием дела будет заниматься Следственный комитет. Более подробной информации о случившемся пока не приводится. Все обстоятельства и причины ЧП в настоящий момент устанавливаются.