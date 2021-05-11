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Мужчина сжег телевизор на Вечном огне в Химках

Происшествия
Мужчина сжег телевизор на Вечном огне в Химках
wikipedia.org  /  FHen / CC BY-SA 2.5

Химки, 11 мая. Правоохранители разбираются в инциденте, произошедшем у мемориала «Отстоявшим отчизну» в Химках на улице Победы. Как стало известно ФАН, местный житель по непонятным причинам принес телевизор к Вечному огню и сжег его.

Чрезвычайное происшествие произошло еще седьмого мая, однако об этом стало известно только сейчас. В дежурную часть полиции позвонили местные жители и сообщили, что по улице Победы в подмосковных Химках мужчина пытается сжечь телевизор на Вечном огне. К месту происшествия выдвинулись оперативные службы города. По прибытию на место они увидели, как телевизор плавится в огне. Стражи порядка задержали злоумышленника. Однако он не смог внятно объяснить свой поступок.

«Задержанного доставили в местный отдел полиции, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Там мы выяснили, что 32-летний мужчина, который совершил акт вандализма, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После его опроса пришлось вызывать специализированную бригаду скорой медицинской помощи».

Мужчину положили в местную больницу, которая специализируется на лечении душевнобольных. Но стражи порядка все равно возбудили в отношении психически больного человека уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

«Скорее всего, дело будет прекращено после получения официальных результатов психиатрической экспертизы, которая назначена в рамках уголовного дела. Она должна будет показать, находился ли человек на момент совершения в состоянии душевного расстройства», — дополнил источник.

Если подозреваемого все-таки признают вменяемым, то ему грозит штраф, арест до трех месяцев или исправительные работы.

химки телевизор вечный огонь
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