Гутерреш выразил надежду на встречу с Путиным

Лиссабон, 11 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что был бы рад увидеться с президентом России Владимиром Путиным во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи.

Он также выразил надежду, что мероприятие пройдет в очном формате.

«Если Генассамблея пройдет в очном формате, что пока не определено, я был бы очень рад принять президента Владимира Путина в Нью-Йорке для участия в ней», — сказал он.

Кроме того, Гутерреш добавил, что найдет другую возможность лично увидеться с российским лидером, если Генеральная ассамблея будет проходить в онлайн-формате. Стоит отметить, что антикоронавирусные ограничения в Нью-Йорке начали постепенно снимать.

Ранее в ООН назвали одну из возможных тем переговоров Гутерреша и главы МИД РФ Сергея Лаврова.