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Мария Порошина восхитила поклонников редкими снимками своих детей

Шоу-бизнес
Мария Порошина восхитила поклонников редкими снимками своих детей
instagram.com  /  @poroshinamariyamikhaylovna

Москва, 11 мая. Известная российская актриса Мария Порошина порадовала поклонников уникальными снимками. Артистка опубликовала фотографии с младшими наследниками в Instagram.

Звезда популярного сериала «Всегда говори всегда» редко делится подробностями личной жизни, стараясь ограждать своих детей от пристального внимания СМИ. Поэтому каждая фотография вызывает у поклонников артистки бурю эмоций. Во время очередного отдыха Порошина опубликовала серию снимков, на которых запечатлены ее младшие дети — 11-летняя Аграфена и двухгодовалый Андрей.

Если посмотреть на фотографии, то можно понять, что артистка уехала отдыхать. Телезвезда вместе с детьми предпочла российское побережье. Судя по теплой одежде, Порошина посетила один из пляжей Краснодарского края, передает Пятый канал.

Поклонники отметили, что появившаяся в кадре Аграфена растет точной копией своей мамы. А вот лицо Андрея актриса по сложившейся традиции показывать не стала. На снимке мальчик сидит на руках у мамы, повернутый спиной к камере.

«Малышка — точная ваша копия. Такая же милашка-очаровашка будет!»;

«Неужели Черноморское побережье? На Витязево и Анапу похоже. А Мария, как всегда, красавица. И детки само очарование»;

«Мария, вы потрясающе счастливая женщина. Здоровья вашим крошкам. Спасибо за редкий снимок детей», — отметили поклонники артистки.

Фолловеры очень любят артистку и постоянно оставляют огромное количество комплиментов под постами. Несколько недель назад Порошина рассказала, что ей пришлось сменить прическу из-за сильного выпадения волос. Фолловеры поддержали своего кумира и даже дали несколько советов.

дети instagram порошина
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