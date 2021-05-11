Володин назвал денонсацию ДОН со стороны России ответной реакцией

Москва, 11 мая. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал внесение законопроекта о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Ранее президент России Владимир Путин внес законопроект на рассмотрение в ГД. Володин отметил, что соглашение работает почти 30 лет и позволяет странам-участницам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью без ограничений и запретов. Спикер Госдумы напомнил, что США первыми вышли из договора в ноябре минувшего года, что стало причиной ответной реакции со стороны Москвы.

«Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы», — считает председатель ГД.

Володин подчеркнул, что Россия всегда выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения.

Ранее Володин напомнил ООН о соблюдении принципов Устава. Парламентарий считает, что единые для ООН нормы игнорируются, а в политике распространяется практика двойных стандартов.