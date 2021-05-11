Бедные индусы сбросили в Ганг десятки «ковидных» мертвецов

Патна, 11 мая. Около 150 тел погибших от COVID-19 сбросили в священную реку Ганг их родственники, не имеющие денег на дорогостоящую церемонию с кремацией.

Плавающие трупы обнаружили жители округа Буксар. Они обратились к местным властям с требованием принять меры и прекратить несанкционированный сброс тел. Специалисты выяснили, что большинство из них были сброшены в реку в Уттар-Прадеше несколько дней назад.

Окружной судья заявил, что виновники будут найдены и наказаны по всей строгости. Кремация неопознанных трупов будет проводиться за счет бюджета штата.

Российский вирусолог Виталий Зверев заявил, что причиной новой вспышки COVID-19 в Индии стал религиозный праздник, во время которого собирались толпы людей. Кроме того, в стране до сих пор остается деление на касты — низшие слои не делают прививки, сообщало URA.RU.