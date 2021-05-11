Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 11:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:13
Экономика
Фондовые индексы РФ продемонстрировали незначительное снижение в начале торгов
11:12
Политика
Опубликованные в Сети секретные данные обернулись проблемами для военной разведки Польши
11:11
Общество
Власти США одобрили применение вакцины Pfizer для подростков
11:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в казанской гимназии
11:10
Общество
В Минпросвещения назвали количество пострадавших в ходе стрельбы в Казани
11:09
Шоу-бизнес
Савичева в топе с надписью USA пообщалась с фанатами на тему Дня Победы
11:07
Политика
Трех подозреваемых в стрельбе в Казани везут в полицию
11:06
Экономика
Дешевые и надежные: названы лучшие авто за 50 тысяч рублей
11:06
Происшествия
Аппарат детского омбудсмена РФ окажет помощь пострадавшим в школе в Казани
11:04
Политика
Гутерреш выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине
11:04
Происшествия
ФАН публикует видео с ранеными при стрельбе в Казани школьниками
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:02
Происшествия
Пропавший подросток из Обнинска найден мертвым
11:01
Происшествия
Президент Татарстана заходит в здание школы, где произошла стрельба
11:00
Происшествия
Учащихся казанской гимназии эвакуировали в ближайший детский сад
11:00
Экономика
В Сети прокомментировали нежелание американцев выходить на работу после пандемии
10:55
Шоу-бизнес
Ольга Орлова ответила раскритиковавшим ее за фото в военной форме хейтерам
10:54
Экономика
Топ-10 ретейлеров России пополнился новой компанией
10:52
Политика
Страны НАТО обсудят тему отношений с Россией на виртуальном заседании 14-17 мая
10:50
Политика
Гутерреш призвал коллег по ООН привиться вакциной «Спутник V»
Все новости

Бедные индусы сбросили в Ганг десятки «ковидных» мертвецов

Происшествия
Бедные индусы сбросили в Ганг десятки «ковидных» мертвецов
Global Look Press  /  Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Патна, 11 мая. Около 150 тел погибших от COVID-19 сбросили в священную реку Ганг их родственники, не имеющие денег на дорогостоящую церемонию с кремацией.

Плавающие трупы обнаружили жители округа Буксар. Они обратились к местным властям с требованием принять меры и прекратить несанкционированный сброс тел. Специалисты выяснили, что большинство из них были сброшены в реку в Уттар-Прадеше несколько дней назад.

Окружной судья заявил, что виновники будут найдены и наказаны по всей строгости. Кремация неопознанных трупов будет проводиться за счет бюджета штата.

Российский вирусолог Виталий Зверев заявил, что причиной новой вспышки COVID-19 в Индии стал религиозный праздник, во время которого собирались толпы людей. Кроме того, в стране до сих пор остается деление на касты — низшие слои не делают прививки, сообщало URA.RU.

индия трупы коронавирус ганг
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 245091 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 178823 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 113321 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 58248 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 48941 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Все новости / Происшествия / Бедные индусы сбросили в Ганг десятки «ковидных» мертвецов
Рейтинг@Mail.ru