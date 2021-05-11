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Вильфанд предупредил россиян о приближении аномальной жары

Общество
Вильфанд предупредил россиян о приближении аномальной жары
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 11 мая. Аномально жаркая погода в скором времени нагрянет в центр Европейской России, а затем и в ряд других регионов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Такие метеорологические условия связаны с тем, что в центре Европейской России устанавливается хорошо выраженный антициклон. По словам специалиста, в течение недели температура будет держаться в пределах +19...+25 градусов.

При этом в некоторых районах Северо-Западного федерального округа может быть даже теплее, чем в европейской части страны. Аномальная жара также прогнозируется в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Западной Сибири, передает РИА Новости.

Москвичей также ожидает метеорологическое лето, которое должно начаться со среды. Однако 11 мая в городе тоже будет солнечно, сообщает «Ридус».

В Петербурге тем временем встретят самый теплый день с начала 2021 года. Температура в Северной столице 11 мая может подняться до +24 градусов.

погода вильфанд жара
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