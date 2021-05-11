Страны Восточной Европы испугались усиления военных возможностей России

Брюссель, 11 мая. Лидеры стран Восточной Европы в рамках саммита «бухарестской девятки» испугались усиления военных возможностей РФ и раскритиковали ее действия на мировой арене.

Действия РФ и усиление ее военных возможностей близ НАТО представляют угрозу для евроатлантической безопасности, говорится в стенограмме онлайн-мероприятия. Также в ходе саммита представители восточноевропейских государств раскритиковали Москву из-за ухудшения отношений с Чехией.

Встреча лидеров девяти стран — Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии — была направлена на согласование позиций государств в сфере безопасности в преддверии саммита НАТО в июне.

Ранее депутат Госдумы РФ Олег Нилов сравнил антироссийские высказывания Чехии с тухлыми консервами.