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Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ прибыл в Сингапур с деловым заходом

Армия
Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ прибыл в Сингапур с деловым заходом
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Сингапур, 11 мая. Суда Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ остановились с деловым визитом в Республике Сингапур. Их визит продлится до 13 мая, передает пресс-служба Восточного военного округа.

В составе отряда числятся большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской буксир «Калар». Корабли ошвартованы к причалу военно-морской базы Чанги.

Отмечается, что во время делового захода суда ВМФ РФ пополнят запасы воды и топлива.

Ранее сообщалось, что группа ракетных катеров Тихоокеанского флота успешно отработала задачи по уничтожению условного противника в заливе Петра Великого. Экипажи судов провели учения по противовоздушной обороне, постановке радиоэлектронных помех и тактическому маневрированию.

вмф рф тихоокеанский флот адмирал трибуц тоф рф калар
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