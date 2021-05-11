Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ прибыл в Сингапур с деловым заходом

Сингапур, 11 мая. Суда Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ остановились с деловым визитом в Республике Сингапур. Их визит продлится до 13 мая, передает пресс-служба Восточного военного округа.

В составе отряда числятся большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской буксир «Калар». Корабли ошвартованы к причалу военно-морской базы Чанги.

Отмечается, что во время делового захода суда ВМФ РФ пополнят запасы воды и топлива.

Ранее сообщалось, что группа ракетных катеров Тихоокеанского флота успешно отработала задачи по уничтожению условного противника в заливе Петра Великого. Экипажи судов провели учения по противовоздушной обороне, постановке радиоэлектронных помех и тактическому маневрированию.