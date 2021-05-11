Уволенный сотрудник поджег птицефабрику в Красноярском крае

Красноярск, 11 мая. Бывший сотрудник попытался поджечь проходную птицефабрики в поселке Емельяново после увольнения.

Мужчина разозлился и решил отомстить бывшему работодателю, сообщает региональное МВД России. Инцидент произошел в конце апреля. Директор птицефабрики сообщил в полицию о том, что неизвестный устроил поджог КПП.

Следствие быстро выяснило, что главный подозреваемый в деле — уволенный 43-летний мужчина, который решился на преступление после увольнения. Полиция завела уголовное дело в отношении злоумышленника об уничтожении имущества.

Жертвами пожара в приюте на Урале стали 30 собак, сообщал ФАН. Некоторых животных удалось спасти, но большая часть погибла. Хозяева не исключают поджог.