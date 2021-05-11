Частое использование санитайзеров может привести к раку кожи

Карлсруэ, 11 мая. Использование антисептиков может быть опасным для здоровья человека. В ряде случаев они могут вызывать экзему и рак кожи.

Специалисты немецкого Химического и ветеринарного бюро исследований в Карлсруэ предупредили об опасности частого использования санитайзеров, состоящих из изопропилового спирта, этанола или н-пропанола. По словам ученых, это может привести к образованию экземы — хронического заболевания кожи. Информация была приведена на официальном сайте американского Национального центра биотехнологической информации (NCBI)

В ряде случаев использование таких антисептиков способно вызвать проблемы с внутренними органами. В перечень возможных недугов отнесли заболевания сердца и печени. Особую опасность представляет рак кожи, вызываемый излишним применением санитайзеров.

Ранее инфекционист Татьяна Чаленко рассказала, чем опасно частое использование антисептиков. По ее словам, такие средства портят микрофлору кожи.