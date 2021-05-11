Российские ученые создали чувствительных к COVID-19 мышей для испытаний вакцин

Москва, 11 мая. Новая линия чувствительных к заражению коронавирусом мышей, созданная российскими учеными, поможет в изучении болезни и проведении испытаний новых вакцин.

Работа над созданием вакцин и лекарств к COVID-19 терпит ограничения из-за отсутствия лабораторных животных, способных заболеть инфекцией. Специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета и Института биологии гена РАН решили эту проблему с помощью мышей, которым внесли ген, кодирующий человеческий рецептор входа SARS-CoV-2 в клетку.

При этом человеческий ACE2 встроен в мышиный геном таким образом, что впоследствии позволит выявить механизмы поражения отдельных органов. Грызунам также ввели зеленый флуоресцентный белок GFP для более легкого обнаружения чувствительных к SARS-CoV-2 клеток и тканей.

Нидерландские ученые тем временем выявили у пчел способность определять COVID-19 у человека по запаху. В этом насекомым помогает их хоботок, передает «Ридус».

Бразильские исследователи ранее предложили использовать куркуму для борьбы с инфекцией. По их словам, в этом растении содержится природный алкалоид, который может быть эффективен в лечении коронавируса.