Более 37 млн человек сыграли в Uncharted 4: A Thief's End

Москва, 11 мая. Студия Naughty Dog поделилась игровой статистикой к пятой годовщине с момента выхода Uncharted 4: A Thief's End. В игру за все время сыграло более 37 млн человек.

Последняя часть серии, завершающая рассказ о приключениях охотника за сокровищами Нейтана Дрейка, увидела свет 10 мая 2016 года. В честь такой знаменательной даты разработчики решили опубликовать занимательные данные.

Известно, что тираж игры несколько лет назад превысил 16 млн копий. При этом проект можно было получить год назад в PS Plus. По информации создателей игры, за все время Uncharted 4 собрала 13,3 млн игроков в мультиплеере. Еще 9,5 млн человек воспользовались возможностями для инвалидов, 2 млн человек забрались на самый верх часовни, а также было сделано около 2 млн фотографий с Салли.

Naughty Dog также в будущем может продолжить работать над продолжением игровой серии The Last of Us. Для проекта уже подготовили общий набросок сюжета истории.

