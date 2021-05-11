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Более 37 млн человек сыграли в Uncharted 4: A Thief's End

Технологии
Более 37 млн человек сыграли в Uncharted 4: A Thief's End
Скриншот игры «Uncharted 4: A Thief's End»

Москва, 11 мая. Студия Naughty Dog поделилась игровой статистикой к пятой годовщине с момента выхода Uncharted 4: A Thief's End. В игру за все время сыграло более 37 млн человек.

Последняя часть серии, завершающая рассказ о приключениях охотника за сокровищами Нейтана Дрейка, увидела свет 10 мая 2016 года. В честь такой знаменательной даты разработчики решили опубликовать занимательные данные.

Известно, что тираж игры несколько лет назад превысил 16 млн копий. При этом проект можно было получить год назад в PS Plus. По информации создателей игры, за все время Uncharted 4 собрала 13,3 млн игроков в мультиплеере. Еще 9,5 млн человек воспользовались возможностями для инвалидов, 2 млн человек забрались на самый верх часовни, а также было сделано около 2 млн фотографий с Салли.

Naughty Dog также в будущем может продолжить работать над продолжением игровой серии The Last of Us. Для проекта уже подготовили общий набросок сюжета истории.

Компания Blizzard тем временем за последние три месяца потеряла еще 2 млн игроков. Всего за минувшие три года количество активных пользователей снизилось на 11 млн, передает «Ридус».

игра статистика uncharted
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