Новое открытие ученых поможет исследовать уровень кислорода ранних океанов

Кельн, 11 мая. Новый способ определения содержания кислорода в океанах древней Земли разработали ученые из Германии. В основе лежит изотопный состав вольфрама.

В Мировом океане представлена достаточно ограниченная концентрация вольфрама, поэтому его уровень определить не так просто. Выявить содержание отдельных изотопов этого элемента еще сложнее. Однако группе ученых под руководством Флориана Курцвейла удалось создать метод, с высокой точностью измеряющий уровень изотопов вольфрама.

Изучение концентрации этого элемента в древних отложениях позволит понять, как изменялся уровень кислорода в древних океанах Земли. Вольфрам может оказаться значимым индикатором растворенного в океанах кислорода. Результат исследования поможет в решении многих практических задач, отметил Курцвейл.

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