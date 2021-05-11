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Аналитик Баклицкий назвал причину нападок Чехии на Россию

Политика
Аналитик Баклицкий назвал причину нападок Чехии на Россию
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 11 мая. Дипломатический скандал между Россией и Чехией поставил под удар экономические связи. В частности пострадало сотрудничество в атомной сфере.

Власти Чехии запретили российской госкорпорации «Росатом» участвовать в тендере на строительство ядерного реактора для АЭС «Дукованы», стоимость проекта оценивается в 6 млрд евро.

Как рассказывает аналитик Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий, таким образом Запад пытается вытеснить Россию с европейского рынка. Эксперт напомнил, что планы построить новые АЭС были у Литвы, Румынии и Польши, они рассчитывали на поддержку ЕС и США, но пока ни один проект так и не состоялся.

«Запад хочет максимально снизить зависимость от России. А атомная станция — стратегический объект, который в среднем строят шесть-семь лет. Сроки эксплуатации АЭС достигают 60 лет», — цитирует Баклицкого РИА Новости.

После этого станцию около десяти лет выводят из эксплуатации, все эти долгие годы страна зависит от создателей АЭС. Именно это не устраивает власти Чехии. Фактически Чехия могла бы отстранить Росатом от строительства и без заявлений о «причастности» России к взрывам во Врбетице, но сейчас точно ясно, что Запад активно выдавливает конкурента, говорит Баклицкий.

Эксперт напомнил, что Росатом успешно завершил строительство АЭС в Турции, Египте, Узбекистане, Армении, Финляндии и Венгрии.

Ранее чешские власти заявили, что намерены потребовать от Москвы около 3,5 миллиарда рублей в качестве компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году.

россия росатом чехия баклицкий
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