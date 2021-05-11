Британские ученые раскрыли тайну массовых смертей в древнеримских «вратах ада»

Лондон, 11 мая. Археологи обнаружили пещеру, которую древние римляне 2200 лет назад использовали в качестве места для жертвоприношения богу Плутону – покровителю подземного мира.

Согласно сведениям древнегреческого историка Страбона, пещера была окутана плотным дымом, который не позволял наблюдать происходящее. Именно в этом месте животные пропадали бесследно.

Благодаря описанию автора британские ученые смогли найти и открыть пещеру заново. Научные сотрудники из Университета Саленто определили, что животные умирали во «вратах ада» из-за подземной сейсмической активности. Трещина, которая проходила глубоко под землей, выделяла большое количество вулканического углекислого газа, что влекло неминуемую смерть.

При этом наблюдатели за жертвоприношением не погибали поскольку, сидели на возвышенности вокруг арены и находились вне пределов досягаемости газа. Тем не менее историки отмечают, что концентрации опасных веществ было достаточно, чтобы за несколько минут убить человека.

Ранее ФАН сообщил об уникальной находке деревянного сейфа из дома древнего римлянина. У него сохранилась рама, бронзовые детали и роскошные украшения. Старинный предмет отправлен в Институт культурного наследия Испании для дальнейшей реставрации.