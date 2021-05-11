Американские врачи рассказали, как стресс во время беременности вредит ребенку

Вашингтон, 11 мая. Исследователи из США рассказали, что стресс во время беременности может способствовать развитию астмы у ребенка.

Врачи давно проводят изучение того, как стресс матери в период беременности сказывается на здоровье ребенка. В процессе исследования ученым удалось установить, что стресс может привести к развитию астмы у будущего ребенка.

Авторы работы провели эксперимент с лабораторными мышами. В ходе него установлено, что у потомства самок, которые подвергались стрессу, увеличиваются показатели аллергического воспаления легких. Позже ученые определили, что этот эффект передается через поколение.

Если в период беременности самка мыши подвергалась стрессу, то потомство следующих мышей, даже если они не испытывали стресса, получит более высокий риск развития астмы у детенышей. Ученые собираются проследить, как далеко через поколения стресс будет влиять на дальнейшее развитие потомства.

Ранее Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нежелательно вакцинироваться. В список тех, кому нельзя ставить вакцину, вошли беременные женщины.