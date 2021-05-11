Геннадий Хазанов откровенно рассказал об отношениях со сводными братьями

Москва, 11 мая. Артист Геннадий Хазанов не поддерживает отношения со сводными братьями. Причиной тому, в числе прочего, стали обвинения, высказанные одним из родственников в адрес матери звезды.

Отец Хазанова Виктор Лукачер ушел от матери артиста, когда та была беременна. Юморист знал об отце только по рассказам родственников. Причем некоторое время Хазанов жил с Лукачером в одном доме, но тот все не решался подойти к своему сыну. Не сложились отношения у звезды эстрады и со сводными братьями.

Однажды к Хазанову обратился один из братьев и попросил с ним встретиться. Артист пригласил родственника на спектакль, но потом узнал, что брат грубо высказался в адрес его матери. Терпеть такое отношение он не стал и порвал все связи с родственниками.

«Мой младший брат оказался не очень здоровым человеком. Однажды я где-то прочитал, что он совершал попытку суицида. Его я никогда не видел. Знаю, что у них у всех сложные взаимоотношения. Никому ничего плохого не желаю. Пусть все будут здоровы», — откровенно рассказал Хазанов в эфире программы «Судьба человека».

Знаменитый артист рос без отца. Он узнал о родителе только после его смерти, когда был взрослым.