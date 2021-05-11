Генсек ООН назвал маловероятным появление миротворцев в Донбассе

Нью-Йорк, 11 мая. В ближайшем будущем достигнуть консенсуса по вопросу о возможном введении миротворцев на восток Украины, скорее всего, не удастся, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он напомнил, что Киев уже не первый год говорит о необходимости введения миротворцев ООН в Донбасс. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ.

«Я бы сказал, что в ближайшем будущем вряд ли удастся достичь консенсуса по этому вопросу», — сказал генсек ООН.

Он отметил, что на сегодняшний день позиции по вопросу мандата и роли, которую должны играть миротворческие силы, очень разнятся.

Ранее Гутерреш призвал ведущие мировые державы любыми средствами предотвратить скатывание к новой холодной войне.