Берлин, 11 мая. Ограничительные меры Евросоюза (ЕС) вредят немецкой экономике, поэтому их необходимо немедленно снять, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

По его словам, мир в Европе и везде является одной из центральных целей партии. В этом важную роль играют хорошие отношения с Российской Федерацией, рассказал он РИА Новости.

«Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно», — подчеркнул Крупалла.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС сохраняет сплоченность по отношению к России, а также готов к диалогу с Москвой.