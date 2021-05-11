Депутаты ГД готовят закон, который защитит граждан от нежелательных кредитов

Москва, 11 мая. Россияне получат возможность заранее отказываться от любых кредитов и ссуд, которые могут оформить на их имя. Соответствующий законопроект готовят депутаты Госдумы.

Поправки предполагается внести в Гражданский кодекс, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Это сможет защитить жителей России от участившихся случаев мошенничества, сообщает РБК.

«Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы», — подтвердил изданию зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

Если поправки примут, россияне сумеют через личный кабинет на Госуслугах или с помощью банков запретить себе оформлять займы любого характера. Соответствующее условие будет отражено в их кредитной истории.

Наибольшая часть телефонных мошенников используют аналогичные схемы обмана. Об этом сообщил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков.