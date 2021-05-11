Воспаление десен может повысить риск смерти от коронавируса

Москва, 11 мая. Пародонтит (хроническое воспаление десен) может повысить риск летального исхода от коронавирусной инфекции, выяснили ученые.

Связь пародонтита с осложнениями от COVID‐19 изучили исследователи факультета стоматологии Университета Макгилла в Канаде и отделения стоматологии Института здоровья полости рта медицинской корпорации Хамад в Катаре. В выборку они включили 568 пациентов.

Как оказалось, у зараженных коронавирусом и пародонтитом в 8,81 раза повышается риск смерти, чем у людей со здоровыми деснами. Кроме того, такие пациенты в 3,5 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии и в 4,5 раза чаще нуждались в подключении к аппарату ИВЛ.

Риску осложнений после COVID-19 больше подвержены мужчины старше 35 лет. Они в два раза чаще женщин попадают в отделения интенсивной терапии, заявил ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.