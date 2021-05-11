Жителю Ангарска грозит до 15 суток ареста за дебош на борту самолета

Иркутск, 11 мая. Мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения нарушил общественный порядок, будет привлечен к ответственности. Инцидент произошел в самолете авиарейса Бодайбо — Иркутск.

Стражи порядка выяснили, что авиадебоширом оказался 40-летний пассажир. Он выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводника, а также позволил себе покурить в туалете.

После выполнения рейса его задержали и доставили в полицию. Нарушителя привлекут к ответственности за мелкое хулиганство, курение в неположенном месте и появление в пьяном виде. Максимальное наказание по данным статьям — штраф до 1 тыс. рублей или 15 суток ареста.

Сотрудники полиции и службы безопасности московского аэропорта Шереметьево задержали дебошира, который не захотел стоять в очереди и пытался прорваться через рамку металлоискателя. Находился ли пассажир в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно, сообщал ФАН.