Генсек ООН призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать режим прекращения огня

Нью-Йорк, 11 мая. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением, что недавняя эскалация конфликта в Донбассе вызывает беспокойство. Он выразил надежду на соблюдение режима прекращения огня.

Гутерреш призвал обе стороны соблюдать режим тишины и не нарушать Минские соглашения. Об этом он заявил в преддверии своего визита в Россию. Отмечается, что генсек ООН посетит Москву с 12 по 14 мая.

Согласно данным ООН, жертвами вооруженного конфликта на востоке Украины стали порядка 13 тысяч человек.

При этом в последнее время в ЛНР и ДНР систематически делают заявления об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Также недавно в Народной милиции ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ перебросили бронетехнику в жилые районы Донбасса, что также является нарушением Минских соглашений.