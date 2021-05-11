Торги Мосбиржи открылись укреплением курса рубля

Москва, 11 мая. Курс доллара на старте торгов Московской биржи сократился на 4,5 копейки. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, стоимость американской нацвалюты в начале торгового дня составила 74,305 рубля. Евро при этом продемонстрировал рост на 6 копеек, до 90,27 рубля.

Нефть марки Brent подешевела на 0,72%, составив 67,83 доллара за баррель. Сырье сорта WTI в настоящий момент торгуется по 64,47 доллара за баррель.

Российская валюта способна укрепиться до 50 рублей за доллар в случае ряда условий, уверен главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Одно из них — изменение отношений с Западом. Другим условием может быть полный отказ от санкционных угроз. Также способствовать укреплению курса рубля могут растущие цены на нефть и изменение инвестиционного и производственного климата в России.