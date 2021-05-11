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Ученые из США приблизились к созданию гиперзвукового двигателя для космических самолетов

Наука
Ученые из США приблизились к созданию гиперзвукового двигателя для космических самолетов
engine.space  /  НПО Энергомаш

Орландо, 11 мая. Детонация создает огромное количество энергии, делая возможным эффективное проведение полетов в космос. Американские ученые приблизились к созданию двигателя на ее основе.

Специалисты Университета Центральной Флориды (США) создали прототип установки, выдерживающей детонацию в фиксированном положении. Разработка инженеров приблизила человечество к созданию особого вида двигателей для космических самолетов — детонационного двигателя.

Использование детонации значительно ускоряет полет воздушных транспортных средств. Теоретически подобные самолеты способны пересечь Атлантический океан менее чем за час. Сложность создания такого двигателя заключается в том, что детонационные процессы достаточно сложно контролировать. Экспериментальная установка инженеров из Флориды позволяет фиксировать положение двигателя всего на несколько секунд, однако для мировой науки это уже прогресс.

Ранее канадские журналисты составили список из самых необычных разработок советских инженеров. Одной из самых «безумных» машин был назван винтовой вездеход ЗВМ-2901.

космонавтика двигатель разработка
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