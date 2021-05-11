Косачев: Договор по открытому небу разрушается США при пассивной позиции НАТО

Москва, 11 мая. Россия сделала все для сохранения Договора по открытому небу, но он разрушается США при пассивной позиции НАТО и их союзников, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Косачев отметил, что денонсация договора является вынужденным, но единственно возможным шагом в условиях выхода США, передает ТАСС.

«Первое и главное — Россия сделала все, чтобы сохранить ДОН. Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО», — сказал Косачев.

По его словам, Совфед готов оперативно рассмотреть закон о денонсации документа после его принятия Госдумой РФ. Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин накануне внес на рассмотрение законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США вряд ли вернутся в договоры о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и по открытому небу.