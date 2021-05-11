Нидерландские ученые выявили у пчел способность распознавать коронавирус

Амстердам, 11 мая. Медоносные пчелы могут определять инфицированного коронавирусом человека по запаху, заявили нидерландские биологи.

Для этого насекомым достаточно лишь окунуть хоботок в образец крови. По словам ученых, весь процесс занимает всего несколько секунд.

Дело в том, что больные COVID-19 издают особый запах, который и улавливают пчелы.Теоретически насекомых можно натренировать на такой раздражитель.

На сегодняшний день исследователи научили определять коронавирусную инфекцию по запаху собак. Однако биологи обращают внимание, что обоняние у пчел гораздо острее.

Ранее ученые выяснили, что больные нозематозом пчелы выделяют повышенный уровень феромона тревоги. При этом слишком высокий уровень феромона может быть опаснее, чем сама инфекция.