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Запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни обсудят в «Патриоте»

  /   Обновлено: 11 мая 2021 09:47
Общество
Запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни обсудят в «Патриоте»
pixabay.com  / 

Во вторник, 11 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится брифинг, на котором эксперты обсудят аргументы за запрет продажи алкоголя в России в выходные и праздничные дни.

В столице Тувы — Кызыле — запретили продавать алкоголь с 1 по 10 мая. Местные власти пошли на этот шаг, чтобы в предстоящие праздничные дни обеспечить в городе безопасность и правопорядок. Ограничения будут действовать на все торговые точки за исключением кафе и ресторанов. Но даже им власти города рекомендовали снять с продажи в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

Жителям Кызыла также запретили приносить любой алкоголь с собой на праздничные мероприятия в честь 1 Мая и Дня Победы. Для контроля за соблюдением ограничений власти города вместе с сотрудниками полиции будут проводить рейды для пресечения незаконной торговли спиртным, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кызыл — не единственный российский город, где в период праздников решили ограничить продажу горячительных напитков. В Пермском крае подобный запрет действовал 1 мая. За нарушение грозит административный штраф. Должностные лица заплатят в казну от 3 до 4 тысяч рублей, а юрлица могут получить штраф от 30 до 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Ранее во многих блогах и даже СМИ распространялась информация, что продажа алкоголя будет ограничена по всей России во все майские выходные дни.

Роспотребнадзор в своем канале в Instagram опроверг эти сообщения. На майские праздники не стали запрещать продажу алкоголя в России. Все сообщения о таком запрете в интернете не соответствуют действительности, пояснили в ведомстве.

Реально ли распространять «тувинский подход» в рамках всей России, и насколько законны подобные ограничения? Кто компенсирует ритейлу недополученную прибыль? Как сильно вырастет черный рынок алкоголя после таких запретов? Будут ли запрещать самогоноварение, как это было в Советском Союзе?

На эти и другие вопросы в пресс-центре ответят специалисты: диетологи, врачи, общественные деятели, чиновники.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

 

россия алкоголь
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