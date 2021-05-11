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Крестница Елизаветы II рассказала, кем бы хотела стать королева без своего титула

Общество
Крестница Елизаветы II рассказала, кем бы хотела стать королева без своего титула
Global Look Press  /  ALPR/AdMedia

Лондон, 11 мая. Крестница главы Букингемского дворца Виктория Прайор раскрыла новые подробности о королеве Великобритании Елизавете II в документальном фильме «Королева и ее кузены».

В киноленте, посвященной 95-летию монарха, внучатая племянница заявила, что ее знаменитая родственница хотела бы жить проще. Об этом сообщает Mirror.

«Королева была бы счастлива быть просто деревенской леди со своими животными. Она невероятна, она заботится обо всех», — поделилась мнением Виктория.

Она добавила, что в детстве Елизавета II подарила ей книги «Твистер» и «Винни-Пух». Она хорошо относилась ко всей ее семье.

«Мы все совершенно обычные люди. Королева и моя бабушка были очень близки, и королева невероятно любила маму, ее братьев и сестер. Мама называла ее королевой Лилибет, но мы зовем ее мэм. Если она оставалась, то первым делом утром мы делали реверанс, а потом уже нам не приходилось его повторять. Таков этикет», — резюмировала крестница.

Ранее стало известно, что королева Елизавета II выступит с традиционной тронной речью в парламенте, в ходе которой она представит программу консервативного правительства.

Елизавета II великобритания фильм королевская семья
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