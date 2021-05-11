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Москвичей ждет самый жаркий день с начала весны

Общество
Москвичей ждет самый жаркий день с начала весны
pixabay.com  /  Michael Siebert

Москва, 11 мая. Температура воздуха в столице во вторник поднимется до плюс 22 градусов по Цельсию. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос « Михаил Леус.

Сегодня ожидается небольшая облачность, погода будет солнечной, без осадков. В столице столбики термометров поднимутся до отметки в +20...+22 градусов, а в Московской области до +18..+23 градусов по Цельсию.

«Это у нас будет самый теплый день с начала мая», — сказал Леус.

Синоптик добавил, что ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба.

Накануне руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о заморозках на юге России. Степные и предгорные районы Крыма, юго-восточные районы Краснодарского края ожидает пониженная температура воздуха – утром -1...2 градуса.

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