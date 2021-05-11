Кровавые столкновения в Израиле обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 11 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, на которой эксперты обсудят резкое обострение обстановки в Израиле — столкновения в Иерусалиме, а также взаимные ракетные обстрелы палестинцев и армии Израиля.

Столкновения начались после взаимных атак палестинцев и полиции Израиля в Иерусалиме в минувшие выходные. Пограничная полиция и спецназ прорывались к мечети Аль-Акса, пытаясь разогнать манифестантов, устроивших беспорядки после утренней молитвы. В стражей порядка бросали камни и запускали петарды. В погоне за радикалами силовики ворвались в мечеть, бросив внутрь светошумовые гранаты.

Затем палестинцы из сектора Газа выпустили по территории Израиля около 150 ракет. В ответ авиация ЦАХАЛ обстреляла арабские жилые кварталы. В итоге 20 человек погибли и 65 получили ранения в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сообщил журналистам представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра.

Энтони Блинкен, государственный секретарь США, поддержал действия армии Израиля.

«Я должен указать на право Израиля защищать себя и своих граждан», — сообщил он.

Евросоюз выпустил коммюнике, в котором заявил о необходимости немедленно прекратить эскалацию насилия в Восточном Иерусалиме, а также в секторе Газа и вокруг него.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее в Восточном Иерусалиме беспределом и заявил, что ситуацию необходимо урегулировать, пока не поздно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом заявил, что «сделает все возможное для мобилизации всего мира, особенно исламского, чтобы остановить террор Израиля против палестинцев».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «террористические группы в Газе пересекли красную линию». Командование Армии обороны Израиля допускает проведение сухопутной операции против ХАМАС.

Как должна Россия реагировать на происходящее в Израиле? Почему действия Израиля не осуждаются международной общественностью, а его экономику не тревожат санкции? Возможно ли в принципе достижение мира между палестинцами и израильтянами?

На эти и другие вопросы в рамках эфира в пресс-центре «Патриот» ответят специалисты: политологи, журналисты, социологи.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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