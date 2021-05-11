Россиянам будут назначать социальную помощь в беззаявительном порядке

Москва, 11 мая. Регионы смогут назначать и предоставлять людям меры соцподдержки в беззаявительном порядке. Это предусмотрено вступившим в силу 11 мая законом.

Для предоставления социальной помощи россиянам в беззаявительном порядке и по заявлению регионы смогут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). На основании ее данных чиновники могут определить, что человек попал в ситуацию, при которой государство может оказать ему помощь, сообщает «Парламентская газета».

В Пенсионном фонде России ранее назвали условия для выхода на страховую пенсию. Специалисты рассказали, в каких случаях отдельные периоды стажа для россиян засчитываться не будут. Например, по российским законам в страховой стаж засчитывается период ухода за ребенком до полутора лет.