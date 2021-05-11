Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из Договора по открытому небу

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом свидетельствует информация в базе данных ГД РФ.

МИД РФ 15 января объявил о начале процедур по выходу Москвы из соглашения. В министерстве заявили, что после отказа США от участия в договоре был существенно нарушен баланс интересов государств-участников.

Накануне глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не станет выходить из ДОН, если США вновь начнет участвовать в соглашении. По его словам, у Вашингтона есть месяц для окончательного решения.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ предложит президенту выйти из Договора по открытому небу. Соответствующий документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.